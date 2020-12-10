В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 993 человека;
летальных случаев - 266;
выздоровели - 13 903 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 67 142 (в том числе методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).
За все время пандемии в Украине
заболели - 858 714 человек;
выздоровели - 465 021 человек;
летальных случаев - 14 470;
проведено ПЦР-тестов - 4 917 780.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", - рассказал Степанов.