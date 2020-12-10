В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903

В Украине по состоянию на утро четверга, 10 декабря, зафиксирован 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 13 903 человека, умерли 266 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 993 человека;

летальных случаев - 266;

выздоровели - 13 903 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 67 142 (в том числе методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 858 714 человек;

выздоровели - 465 021 человек;

летальных случаев - 14 470;

проведено ПЦР-тестов - 4 917 780.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", - рассказал Степанов.



