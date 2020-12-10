COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн.

По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировали 643 472 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 260 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 69 240 196 случаев инфицирования, из них 643 472 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 575 819 человек, из них 12 260 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 47,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Великобритания, Франция и Италия.



