Рада рассмотрит проект Госбюджета-2021 во вторник, - Разумков

Парламент рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник, 15 декабря, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник (15 декабря. – Ред.) мы сможем начать его рассматривать", - сказал Разумков в эфире "5 канала" в среду вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он высказал надежду, что Верховная Рада "спокойно его примет" и не будет никаких, "так называемых, новогодних бюджетных ночей и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом".

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Согласно календарному плану, Верховная Рада на следующей неделе работает в режиме пленарных заседаний.