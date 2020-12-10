Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник

В селе Богатырь Великоновоселковского района Донецкой области водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался остановится по требованию полиции на блокпосте и попытался наехать на старшего лейтенанта полиции Зеленского. В результате, для остановки водителя Зеленский совершил девять выстрелов из автомата Калашникова (АКС-74У). Никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Ночью 10 декабря в селе Богатырь Великоновоселковского района Донецкой области водитель автомобиля ВАЗ не остановился на блокпосте по требованию полицейских. Он продолжил движение, при этом пытался осуществить наезд на заместителя командира взвода УПП в Днепропетровской области старшего лейтенанта полиции Зеленского.

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Зеленский, в свою очередь, из автомата Калашникова (АКС-74У) совершил несколько выстрелов в воздух, после чего еще несколько выстрелов в направлении указанного транспортного средства (всего девять выстрелов).

В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан.