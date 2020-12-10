Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос заявляет, что уже три месяца не может добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения закона о создании территориальной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кривонос сообщил на странице в сети Facebook.

"Господин Президент!! К вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками??? Вряд ли... Они больше дискредитируют вас и делают заложником", - говорится в сообщении.

"Если кто-то делает все, чтобы герои не получили награды, возможно пусть тогда он идет на фронт??? Возможно эти люди пойдут освобождать украински земли от московского оккупанта", - добавил Кривонос.

По словам замсекретаря СНБО, Зеленский 31 августа пообещал ему встретиться и обсудить проект закона "О территориальной обороне Украины".

"Проект Закона готов, прошло три месяца - и тишина, встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась, и намеренно затягивают процесс создания ТРО", - объяснил Кривонос.

Генерал подчеркнул, что просит президента о личной встрече и надеется на его ответ.

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