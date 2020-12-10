Новости • Коронавирус и карантин

Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль

1 39312
Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины прогнозирует, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Карантин ужесточат, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.

По словам премьера, ужесточение карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть.

"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ольга Панченко
    По уму локдаун надо вводить со средины декабря,как это делают страны ,
    заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
  • Creator Nikdud
    Шмьіга, ублюдок тьі ахметовский. Чтобьі не бьіло 25 тьісяч в сутки в начале января, ограничения вводить надо уже через неделю.
    Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
    Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Дурники, локдаун потрібно вводити перед святами, а не після...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости