Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль
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Кабинет Министров Украины прогнозирует, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Карантин ужесточат, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.
По словам премьера, ужесточение карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть.
"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - заявил Шмыгаль.