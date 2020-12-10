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Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко

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Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему Кабинет Министров ужесточил карантин после новогодних праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Корниенко, таким образом они предотвратили два локдауна. Поскольку до и во время празднования Нового года об ограничениях все равно забыли бы.

Замглавы фракции "СН" считает это решение правительства "компромиссом" между Киевом и местными властями, ведь регионы не хотели локдауна в декабре.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Читайте: Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Ще не запровадили, тільки запланували, а вже попередили.
    Зебіли, мля... Такі брехливі зебіли. Брешуть завжди, як тільки пасть відкриють.
  • Khmelnitskiy
    Слушаю Радио НВ, сказали, что в Германии карантин на новогодние праздники, а у нас после новогодних праздников. Может поэтому Германия самая богатая в Европе, а Украина самая бедная?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    самый заработок фопам срезали крнда все празднуют
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