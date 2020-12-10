Украина в ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, еще 15 были ранены

За период с 27 июля по 29 ноября вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили 309 обстрелов позиций ВС Украины, в результате чего четверо украинских военнослужащих погибли, еще 15 получили ранения.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене в среду 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на ощутимый прогресс в имплементации соглашения о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, согласованного на заседании ТКГ 22 июля 2020, Российская Федерация продолжает вооруженные провокации, в том числе путем открытия прицельного огня. Всего за период с 27 июля по 29 ноября 2020 года позиции Вооруженных Сил Украины вблизи 43 жилых районов Донецкой и Луганской областей были обстреляны 309 раз ", - отметил Лоссовский.

В 11 случаях российские оккупационные войска вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Кроме того, вооруженные формирования РФ 36 раз применяли запрещенные БПЛА, в т.ч. для сброса гранат на позиции ВСУ. Также было зафиксировано 20 случаев инженерного укрепления позиций с российской стороны, что запрещено договоренности ТКГ от 22 июля.

"С 27 июля в результате таких вооруженных провокаций были убиты 4 украинских военнослужащих, еще 15 украинских военнослужащих получили ранения", - сообщил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

Во время заседания украинская миссия также проинформировала государства-участники об отдельных такие недавние грубые нарушения, совершенные российским оккупационными войсками.

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В частности, был приведен пример того, как 4 декабря вооруженные формирования РФ осуществили провокационный обстрел из запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм (6 выстрелов) и 122 мм (13 выстрелов) украинских позиций вблизи н.п. Водяное со стороны временно оккупированной Саханки. При этом, одновременно с обстрелом они потребовали в СММ ОБСЕ режим тишины, заявив о якобы нарушении режима прекращения огня украинской стороны у н.п. Ужовка.



Фото: с сайт "Укринформ"

"Применение российскими силами на Донбассе запрещенного минского договоренностями вооружение вызывает наше серьезное беспокойство. Эти действия направлены как на содеяния смерти украинским военным, так и на осуществление на них психологического давления для провоцирования ответного огня, чтобы потом это использовать в качестве повода для заявлений о якобы нарушение Украиной перемирие. Бесспорно, такие действия являются четкими свидетельством нежелания России соблюдать договоренности о прекращении огня и направлены на дальнейшее разжигание боевых действий на всей линии соприкосновения ", - заявил представитель Украины.