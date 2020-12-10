Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни, - Шмыгаль

Кабинет Министров в ближайшие дни ожидает объявления даты миссии Международного валютного фонда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.

"И фактически с МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в декабре премьер сказал, что дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украину может стать известна в декабре.

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