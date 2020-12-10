Начался второй пик обращений по безработице, - Шмыгаль

С начала карантина в Украине 440 тыс. человек получили работу.

Об этом в интервью "УП" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, 440 тыс. человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в различных отраслях: и в агропромышленности, и в строительстве, кроме того "Большая стройка" внесла свой вклад в появление новых рабочих мест.

"На начало карантина у нас была 361 тыс. зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тыс. Еще месяц назад было 396. Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершени аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы есть и карантин выходного дня", - подчеркнул Шмыгаль.

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