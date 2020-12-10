"Велике будівництво" уберегло украинскую экономику от глубокого падения, – советник президента

Советник президента Украины Олег Устенко во время выступления на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" заявил, что "Велике будівництво" спасло украинскую экономику от резкого падения в сравнении с другими европейскими странами.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, масштабный инфраструктурный проект стал критически важной мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая впоследствии обеспечит долговременное развитие и рост ВВП.

"Благодаря дополнительным государственным расходам, "Велике будівництво" уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год", – подчеркнул Устенко.

Также советник убежден, что дорожное строительство является важным аспектом по привлечению международных инвестиций и улучшению коммуникации Украины с Европой.

"Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия. Строительство дорог также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности", – заявил он.

Все это, по убеждению Устенко, будет способствовать росту ВВП, увеличение которого эксперт прогнозирует в районе 5%.

"Развитие концессии – дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", – подытожил советник.

Ранее эксперты заявили, что реализация Национальной программы "Велике будівництво" спасло Украину от большого падения ВВП. К такому выводу группа экспертов во главе с Михаилом Кухарем пришла после анализа антикризисных мер, реализуемых в Украине.