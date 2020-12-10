Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения
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Корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
В учениях "АМАН-2021" примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия и др.
ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.
Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах со странами НАТО в 2011 году у берегов Испании.