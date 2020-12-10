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Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения

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Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения
Корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

В учениях "АМАН-2021" примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия и др.

ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.

Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах со странами НАТО в 2011 году у берегов Испании.

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  • Igor L
    Якщо Україна не хоче відвойовувати свої території, то це її право. Світова спільнота не буде чекати 100 років поки закінчиться російсько-українська війна!
  • Олег Грель 78632cbc
    Россия уже не террорист? Лицемеры.
  • Антип61
    - А в каком документе прописано, что идет война? где можно это прочитать? где разрыв дипломатических отношений, прекращение торговли, сообщений и т.д. трындеть-не мешки таскать...
    Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 6514
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