За сутки от коронавируса умерли 27 жителей Киева, выздоровели - 444, выявили рекордные 1 899 случаев, - Кличко

Число инфицированных коронавирусом в Киеве составляет 86 437, умерли 1 525 жителей столицы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирус за период пандемии - 1 899 человек. 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1 525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437", - говорится в сообщении.

Так, среди заболевших, 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболел в том числе и 51 медик.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус побороли 26 847 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 356, Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев.

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