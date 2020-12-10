За сутки в ВСУ выявили 203 новых случая коронавируса, всего болеют 3 055 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 10 декабря в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 3 055 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование медсил, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 203 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 184 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 8 577 человек, летальных случаев - 30.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 499 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 66 человек.

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