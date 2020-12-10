Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий

Кабинет Министров Украины принял постановление о выводе из состава Государственного концерна "Укроборонпром" 17 предприятий, 16 из которых будут переданы в Фонд государственного имущества Украины с целью их дальнейшей приватизации; еще одно перейдет в сферу управления Министерства обороны Украины.

Кроме того, Фонду государственного имущества были переданы корпоративные права государства на два акционерных общества, управление которыми осуществлял Концерн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины на заседании 9 декабря по представлению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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11 предприятий, которые вошли в перечень на отчуждение, не совершали финансово-хозяйственной деятельности, еще 5 - были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели.

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 01.07.2020 составляла более 280 600 000 грн. При этом за первое полугодие 2020 году они получили убытков на сумму почти 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7 600 000 грн.

Данному постановлению Правительства предшествовало ранее принятое Наблюдательным советом Концерна решение о выводе упомянутых предприятий из состава "Укроборонпрома". Это позволяет обеспечить эффективное использование имущества предприятий, которые де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом, а также сосредоточиться на реформировании тех, которые должны составить костяк будущих холдингов трансформированного Концерна.

Согласно принятому решению, в Фонд государственного имущества Украины были переданы (приводим список на языке оригинала. - Ред.):

ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ" ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод" ДП "Український радіотехнічний інститут" ДП "Укроборонлізинг" ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод" ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія" ДП "Харківський завод транспортного устаткування" ДП "Науково-дослідний інститут "Буран" ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління" ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" ДП "171 Чернігівський ремонтний завод" ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання" Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут ДП "Укроборонресурси"

Фонду государственного имущества также передаются корпоративные права государства в отношении двух обществ: ОАО "Завод "Квант" и "Херсонський завод "Судмаш".

В сферу управления Министерства обороны Украины планируется передать государственное предприятие "Українська авіаційна транспортна компанія", которое также входит в состав "Укроборонпрома".