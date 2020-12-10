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Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя. КАРТА

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Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя. КАРТА
Популярный мессенджер Facebook Messenger не работает практически по всей Европе из-за серьезного сбоя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис Downdetector, сбой начался около 11:30 по киевскому времени.

Больше всего жалоб поступает насчет сообщений - большинство пользователей не могут отправить или прочитать сообщение.

Почти треть рассказывает о проблемах с подключением к серверу. А 13% пользователей сообщили, что не могут залогиниться в мессенджере.

Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя 01

На карте Downdetector видно, что сбой больше всего задел пользователей в Центральной и Западной Европе.

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Наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и у украинских пользователей.

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Топ комментарии

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Какая беда только не плачте, в мое детство не было мобильных и я всегда знал где мои друзья! А этот виртуальный мир он только виртуальный фейк. А в реаальной жизни совсем все другие.
  • Тарапунька
    Что это такое? Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 598
  • HartmannEri
    Ха, не удивительно! Главу Пейсбука интересует только лавандос, а про количество мордовских модераторов он вообще не парится. А Мордору очередной раз хакнуть Европу - это как меда съесть. Так что, цукер что хотел - то и поимел. На каждую хитрую иудейскую опу всегда мордва держит болт с левой резьбой... Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 763
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