Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов

С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Вниманию водителей! В связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась трудная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного значения области. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области", - сказано в сообщении.

Также аналогичное ограничение введено по дорогам государственного значения Ривненской области.

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"Будьте внимательны и осторожны. Если вы оказались в трудной ситуации - звоните по спецлинии 102", - добавили в ведомстве.

Позже в ГСЧС добавили, что такое же ограничение введено и в Хмельницкой области.

По данным спасателей, "временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов введено на время обработки спецтехникой дорожного покрытия".







Фото: сайт МВД