"Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время январского локдауна
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци".
"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что "Укрзализныця" приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.
"Укрзализныця" как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным способом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы железной дорогой", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
"Укрзализныця" призывает пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком.
Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 9 декабря принял постановление, согласно которому 8 - 24 января 2021 будут действовать жесткие карантинные ограничения.