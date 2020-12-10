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Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"

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Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что закрытие выезда из страны может превратить Беларусь в тюрьму и стать прообразом "железного занавеса".

Об этом Тихановская сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам лидера белорусской оппозиции, за 26 лет Лукашенко вернул страну во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь - и с железным занавесом.

"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ - огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю беларусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть", - отметила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.

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Топ комментарии

  • Візор Гук
    ой, набридла уже........ .
    зрештою вже весь світ зрозумів, білоруси у переважній більшості своїй це ватний совок або навпаки совкова вата, яка просто хотіла і ще хоче, всього лиш поміняти старого і уже схибляного на всю голову Лукашенка на нового, молодого вато-совкового, проте такого ж самого Лукашенка.
    ну і хай собі хцять, для нас це навіть не гірше чим було. уявіть собі що ця пані, яка тече перед ху.йлом, могла б стати президентом Білорусії..... , вже на третій день кордони з рашапідами стали б довшими на довжину наших нинішніх кордонів з білорусами.
  • Яр Холодний
    Тіхановська, та у вас уже років 20 - ГУЛаг... Тільки вивіски немає... І масових розстрілів... Не переживай... До цього вже недалеко...
  • vidasik
    Vsio verno govorit lider naroda Belorus
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