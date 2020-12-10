Из-за решения КС суды прекратили рассмотрение около 1200 дел, - глава НАПК Новиков

Из-за решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года суды прекратили рассмотрение около 1200 дел и могут пересмотреть уже вынесенные приговоры в 200 делах, на сотни миллионов гривен.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего 4700 дел было зарегистрировано правоохранителями, и это не только Антикоррупционное бюро, это в первую очередь Национальная полиция. Более 1200 дел пошло в суд. 200 приговоров. Эти приговоры могут быть пересмотрены, если лица обратиться в суд, и могут быть закрыты. Это действительно сотни миллионов гривень ", - отметил председатель НАПК.

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По словам Новикова, пересмотренные приговоры уже никогда не смогут быть вынесены снова, а их фигуранты останутся полностью освобождены от ответственности.

Он также отметил, что сейчас важно, чтобы Верховная Рада как можно быстрее приняла антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы во втором чтении. Это поможет создать дополнительные механизмы совместной работы всех органов власти против коррупции.

"Есть Антикоррупционная стратегия - проект (закона - ред.), который прошел первое чтение в парламенте. Ко второму чтению он сейчас готовится, и там есть конкретные механизмы - чего не хватает, чтобы НАПК, НАБУ, САП или любой другой орган в государстве эффективно работал, чтобы каждый орган был антикоррупционным", - добавил Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.