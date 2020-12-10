Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новогодние праздники дадут определенную вспышку заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В сообщении напоминается, что на период с 00:00 часов 8 января по 00:00 часов 25 января будет введен усиленный карантин, который предусматривает следующие ограничения работы:

🔺заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

🔺развлекательных заведений;

🔺заведений торговли непродовольственными товарами;

🔺заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

🔺спортивних залов, фитнес-центров, бассейнов;

🔺проведенние массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

🔺непродовольственных рынков;

🔺посещение учебных заведений, кроме детсадов.

"Несмотря на то, что нам удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни, количество новых случаев инфицирования пока остается достаточно большой. Наша медицинская система сегодня работает в напряженном режиме. Мы ожидаем, что новогодние праздники дадут определенную вспышку заболевания. К тому же, каждый год в конце января у нас наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, и это даст дополнительную нагрузку на медицинскую систему. Учитывая эти факторы, мы решили усилить карантин именно в этот период ", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время министр также подчеркнул, что усиленный карантин не предусматривает ограничение работы общественного транспорта - как городского, так и междугородного сообщения. Будет разрешена организация "новогодних елок" без концертов, проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работа предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами. Также будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также заведения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

Министерство здравоохранения рекомендует всем учреждениям и организациям по возможности на период действия усиленного карантина организовать дистанционный режим работы. Как подчеркивается, ожидается что благодаря внедрению усиленного карантина и при условии его соблюдения количество новых случаев инфицирования COVID-19 снизится примерно на 50%.

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