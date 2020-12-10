В суде Одессы двое фигурантов дела о бунте в колонии снова порезали себя острым предметом

В зале заседаний Малиновского районного суда Одессы снова порезали себя острым предметом двое фигурантов дела об организации бунта в Южной исправительной колонии (№51) в 2019 году.

Пресс-секретарь суда Арина Лебедюк сообщила, что сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения семерым обвиняемым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Сегодня шестерым из них продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Когда судья оглашал решение, двое обвиняемых начали наносить себя ранения по разным частям тела – руке, в области живота", - рассказала пресс-секретарь.

Лебедюк подчеркнула, что сотрудники суда оперативно вызвали скорую помощь, которая оказала мужчинам необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что из-за повторившегося акта аутоагрессии (нанесение себе повреждений) в дальнейшем дело будет слушаться без присутствия в зале обвиняемых.

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Данное решение, как пояснила Лебедюк, суд принял на основании ст. 330 (меры к нарушителям порядка судебного заседания) УПК Украины.

Также в ходе заседания стало известно, что два адвоката не могут присутствовать в суде из-за болезни, в связи с чем обвиняемым предложили замену защитников.

С этим не согласился один из фигурантов, поэтому ему пока мера пресечения не продлена – дана возможность определиться с выбором адвоката.

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