Враг трижды обстреливал украинские позиции на Донбассе, ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов, - пресс-центр. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
"Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. "О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.