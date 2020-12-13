Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, по данным штаба, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военнослужащим оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение.
Также подчеркивается, что противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.
"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли ответный огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - информируют в штабе ООС.
Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.