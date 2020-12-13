COVID-19: в Украине умерло 156 человек, выздоровели - 7 563, выявлено 9 176 новых случаев
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 2969 человек;
▪️летальних случаев - 156;
▪️выздоровело - 7 563 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 489 (в том числе методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).
Кроме этого Степанов подчеркивает, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 894 215 человек;
🔺выздоровели - 501 564 человека;
🔺летальних случаев - 15 154;
🔺проведено ПЦР-тестов - 5 031 859.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 91 138 случаев;
Винницкая область - 19 801 случай;
Волынская область - 28 019 случаев;
Днепропетровская область - 49 074 случая;
Донецкая область - 29 398 случаев;
Житомирская область - 34 073 случая;
Закарпатская область - 26 016 случаев;
Запорожская область - 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
Киевская область - 48 523 случая;
Кировоградская область - 7 166 случаев;
Луганская область - 7 889 случаев;
Львовская область - 53 662 случая;
Николаевская область - 23 864 случая;
Одесская область - 57 699 случаев;
Полтавская область - 29 121 случай;
Ривненская область - 36 117 случаев;
Сумская область - 35 702 случая;
Тернопольская область - 31 165 случаев;
Харьковская область - 62 324 случая;
Херсонская область - 13 972 случая;
Хмельницкая область - 34 800 случаев;
Черкасская область - 31 209 случаев;
Черновицкая область - 36 695 случаев;
Черниговская область - 24 125 случаев.