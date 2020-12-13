Установлена личность погибшего при пожаре в историческом здании Полтавы, - полиция

Полиция Полтавы идентифицировала личность погибшего, тело которого было обнаружено 9 декабря после ликвидации пожара в здании бывшего кинотеатра им.Котляревского в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Полтавской области.

"Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный молодой человек, 1993 года рождения", - отметили в полиции.

Кроме этого подчеркивается, что в настоящее время следователи выясняют, каким образом полтавчанин попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о пожаре в историческом здании в центре Полтавы. Данный инцидент произошел 9 декабря около 4 утра. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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