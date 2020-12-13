МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях

Заместитель главы МИД Казахстана Марат Сыздыков вручил временному поверенному РФ Александру Комарову ноту из-за высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о подаренных Россией территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Казахстана.

Как отмечается, Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

"Было отмечено, что участились провокационные выпады некоторых российских политиков по поводу Казахстана, которые наносят серьезный ущерб отношениям между нашими государствами", - говорится в заявлении МИДа.

Кроме этого подчеркивается, что МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации.

Отметим, что Никонов - соведущий программы "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале". В выпуске от 10 декабря, посвященному годовщине подписания Беловежских соглашений, он заявил, что "Казахстана ранее не существовало".

"Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но существовали гораздо южнее Казахстана. Это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - сказал тогда Никонов.

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