Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине. ФОТО

Полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к поджогу участкового пункта полиции в Новояворовске Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Львовской области.

Как отмечается, по данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Вчера, 12 декабря, около 20.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о возгорании, которое произошло в участковом пункте полиции в городе Новояворовск.

Работники ГСЧС погасили огонь - в результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконник здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель. Решается вопрос о его задержании в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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