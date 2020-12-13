Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения
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Утром в понедельник, 14 декабря, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет совещание глав фракций парламента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер", - написал он.
"Предполагаемая повестка: готовность бюджета-2021. Все-таки во вторник голосование уже. Порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом). Кадровые назначения тоже стоит обсудить. Ну, и, наверное, обсудим график работы Рады во время январского локдауна", - сообщил Железняк.