Находящийся в базе Интерпола поляк задержан в аэропорту Борисполя, - Госпогранслужба
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Вчера военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту Борисполя иностранца, который находился в международном розыске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Согласно данным пограничников, мужчина направлялся на самолет в ОАЭ и во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать.
Пограничники сразу задержали гражданина Польши и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.
Оказалось, что на прошлой неделе, уже по прибытии иностранца в Украину, правоохранительные органы Польши объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.