С нетерпением жду, когда Зеленский продолжит воплощать антикоррупционные реформы, - американский сенатор Портман

Сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман приветствовал то, что в проекте оборонного бюджета США, принятом Сенатом в пятницу, предусмотрена помощь Украине. При этом он напомнил об обещаниях Киева бороться с коррупцией.

Слова Портмана цитирует "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Я призвал украинское правительство продолжать свои усилия по уменьшению коррупции. Я был среди авторов законов, которые привязывают американскую помощь к продолжению антикоррупционных реформ. Эти условия остаются в силе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как правительство президента Зеленского продолжает воплощать антикоррупционную программу реформ", - заявил сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман.

Как сообщалось, в пятницу, 11 декабря, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета (NDAA) на 2021.

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