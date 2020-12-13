Украина готова подписать Соглашение об "открытом небе" на Совете ассоциации с ЕС 11 февраля, - Стефанишина

11 февраля на заседании Совета ассоциации Украины и ЕС определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время прямого включения на телеканале "Прямой".

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об "открытом небе" будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", - заявила она.

"Соглашение об Общем авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисотмиллионный рынок авиаперевозок ЕС, более дешевые билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной", - добавила она.

По словам Стефанишиной, Соглашение об Общем авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. В частности, Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

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