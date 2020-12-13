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Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов

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Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов
В Канаде будут выплачивать компенсацию со стороны государства, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

Программа призвана "убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину".

"Как и любые лекарства, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низка - менее одного случая на миллион - и мы обязаны помочь, если это случится", - подчеркнули в Агентстве.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • aquarius580 459c2008
    "ковид" - то была спецоперация по свержению Трампа. Операцию теперь сворачивают.
    Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
  • Антип61
    Так сколько же деток уже умерло после вакцинации? И отдельно интересно знать сколько деток уже умерло в результате вакцинации?
  • Vedana
    Шо таке ? Не вірите опитуванням, що, типу, дві третини канадців готові вакцинуватися ?
    Правда, от прям зараз - лише третина ?
    Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.

    І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
    Що, по-вашому, - серйозні ?

    А від інших виплачували ?
    https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

    Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

    ...

    Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
    More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.
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