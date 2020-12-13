За сутки в ВСУ выявили 108 новых случаев коронавируса, всего болеет 3 263 человека, - Командование медсил

За минувшие сутки, 12 декабря, зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Командования медсил.

Отмечается, что из 108 заболевших 17 военнослужащих госпитализированы. Остальные - на самоизоляции под присмотром медиков.

"По состоянию на 10.00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3263 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 8820 человек, летальных исходов - 32. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 58 человек", - подчеркивается в сообщении Командования медсил.

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