Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет
4 00867
Национальная полиция усилила меры безопасности у здания Офиса Президента, но при этом доступ граждан на территорию ограничен не будет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что доступ граждан к Офиса Президента Украины не будет ограничиваться, однако, правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.
"Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, у Офиса Президента Украины на время новогодних праздников обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.