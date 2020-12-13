Новости

Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет

4 00867
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет
Национальная полиция усилила меры безопасности у здания Офиса Президента, но при этом доступ граждан на территорию ограничен не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что доступ граждан к Офиса Президента Украины не будет ограничиваться, однако, правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.

"Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, у Офиса Президента Украины на время новогодних праздников обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Похороны правосудия": В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 2665
  • Ksenia VB
    Зеля вже в бойовому памперсі.
  • Порохобандерівець
    Та він у броніку на зустріч з папою римським ходив.
    Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 8563
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости