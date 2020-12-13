Минобороны хочет привлечь Евросоюз к Программе структурированного сотрудничества

Министерство обороны Украины заинтересовано в сотрудничестве в рамках Программы структурированного сотрудничества (PESCO), потому украинская сторона рассматривает возможность привлечения Европейского Союза к определенным её проектам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом речь шла во время встречи министра обороны Андрея Тарана с Главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Таран отметил, что оборонное ведомство готово и в дальнейшем расширять сотрудничество с ЕС по всем направлениям, учитывая европейские и евроатлантические ориентиры Украины, заложенные в Конституции. С этой целью оборонное ведомство продолжает имплементацию комплексной оборонной реформы, направленной на усиление возможностей ВС Украины и достижение критериев членства в Североатлантическом Альянсе", - говорится в сообщении.

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Кроме того, глава Минобороны сообщил иностранных представителям о текущей ситуации в сфере безопасности в районе проведения ООС. В этом контексте Таран отметил, что несмотря на постоянные нарушения договоренностей со стороны РФ, украинская сторона придерживается взятых на себя обязательств.

Также министр выразил благодарность представителям ЕС за последовательную поддержку нашей страны, в том числе за комплексные мероприятия по предоставлению помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии.

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Глава МОУ отдельно поздравил полковника Альгирдаса Норкуса (Литовская Республика) с назначением военным представителем ЕС в Украине и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Программа Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO) была создана в 2017 году как ответ на вызовы современности в сфере безопасности. Участие в PESCO является добровольным. На сегодняшний день к ней присоединились 25 стран ЕС.