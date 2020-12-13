Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав

Впереди Украины с намного большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус — пневмония. Это те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже к весне не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - сказал министр.

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При этом он отметил, что на данный момент Украина находится на 29 месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. При чем этот показатель снизился с весны.

"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29 месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.

По его словам, весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

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