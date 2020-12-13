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В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег

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В понедельник, 14 декабря, в Украину придет циклон. Ожидаются похолодание и осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! - наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, зацепят Одесчину", - написала синоптик.

Вместе с тем на большей части юга, в восточных областях и в Днепропетровской области, по ее словам, будет сухая погода, но, возможно, с туманами. При этом в южной части Украины и на востоке будет сильный ветер.

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"Температура воздуха будет крутиться вблизи нуля - ночью до небольших 'минусов', днем до 'плюсов'. Эти микроколебания - зловредные, так как опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", - отметила Диденко.

В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки будут ночью и утром, а со второй половины дня попустит. Однако, добавила синоптик, гололед и гололедица - остаются.

В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег 01
В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег 02
В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег 03

Автор: Вадим Куц

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  • Порохобандерівець
    У нас таке як в Києві позавчора було. Кіт виходив з хати, так поплив кудись у садок.
  • Порохобандерівець
    По вашому- ;кот;
  • Вася Шевченко f77d76ba
    В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 6845

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