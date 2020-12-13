Чернобыльский заповедник добавили в базу природоохранных территорий мира

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник добавлен в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, мировая база данных о заповедных и природоохранных территориях - полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях, информирует Цензор.НЕТ.

Это совместный проект между Программой ООН по охране окружающей среды и Международным союзом охраны природы (МСОП), которым руководит Всемирный центр мониторинга заповедника природоохранной программы ООН (UNEP-WCMC).

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и всей Украины. Ведь она приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых ею в сфере охраны окружающей среды!", - отметили в заповеднике.

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Кроме того, теперь WDPA будет предоставлять пользователям информацию о Чернобыльском заповеднике.