Двое рыбаков провалились под лед и погибли на Днепропетровщине
7 56527
На реке Базавлук в селе Александровка Криничанского района Днепропетровской области во время рыбалки провалились под лед два человека.
Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тела погибших мужчин 50 и 69 лет обнаружили в 10 метрах от берега. С помощью лодки и веревки их доставили к берегу.
На месте происшествия работали спасатели. Тела погибших отвезли на судмедэкспертизу.