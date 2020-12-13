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Двое рыбаков провалились под лед и погибли на Днепропетровщине

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Двое рыбаков провалились под лед и погибли на Днепропетровщине
На реке Базавлук в селе Александровка Криничанского района Днепропетровской области во время рыбалки провалились под лед два человека.

Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тела погибших мужчин 50 и 69 лет обнаружили в 10 метрах от берега. С помощью лодки и веревки их доставили к берегу.

На месте происшествия работали спасатели. Тела погибших отвезли на судмедэкспертизу.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Открыли сезон!
    Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    там жеж того льда......ну как жеж так??? ну не мальчики ж...
  • Владимир Аааааа
    Шкода дядьків.Безпека понад усе.
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