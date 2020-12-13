177 детей арестованных крымскотатарских активистов растут без отцов, - правозащитники

В оккупированном Крыму 177 детей арестованных активистов и гражданских журналистов растут без отцов.

Об этом во время онлайн-конференции общественного объединения "Крымская солидарность" сообщила координатор проекта "Крымское детство", жена осужденного фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мумине Салиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В результате массовых мартовских и июльских обысков этого года 19 детей пополнили списки детей политузников и еще двое родились после арестов отцов. На сегодня 177 несовершеннолетних детей растут без опеки своих пап, и у 25 из них – тяжелые медицинские диагнозы на фоне стресса. Психосоматические и физиологические изменения каждого ребенка мы фиксируем практически ежедневно и это важная проблема, которую необходимо мониторить омбудсменам, государственным и международным институтам по защите прав детей", - сказала Мумине Салиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК