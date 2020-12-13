"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка

"Укрзализныця" запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Торжественная церемония состоялась 13 декабря.

Поезд "Маяк" будет курсировать по указанному маршруту ежедневно, сообщили на железной дороге.

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Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию ​​Авдеевка в 09:10. Обратно - отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что ранее этот поезд следовал только до станции Покровск.

Город Авдеевка Донецкой области расположен в 13 километрах от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Фактически город расположен на самой линии фронта, проходящей по его окрестностям, так называемой Авдеевский промзоне.

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