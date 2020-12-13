"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Торжественная церемония состоялась 13 декабря.
Поезд "Маяк" будет курсировать по указанному маршруту ежедневно, сообщили на железной дороге.
Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию Авдеевка в 09:10. Обратно - отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других", - говорится в сообщении.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что ранее этот поезд следовал только до станции Покровск.
Город Авдеевка Донецкой области расположен в 13 километрах от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Фактически город расположен на самой линии фронта, проходящей по его окрестностям, так называемой Авдеевский промзоне.