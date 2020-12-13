Новости

"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка

5 95911
"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка
"Укрзализныця" запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Торжественная церемония состоялась 13 декабря.

Поезд "Маяк" будет курсировать по указанному маршруту ежедневно, сообщили на железной дороге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время январского локдауна

Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию ​​Авдеевка в 09:10. Обратно - отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что ранее этот поезд следовал только до станции Покровск.

Город Авдеевка Донецкой области расположен в 13 километрах от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Фактически город расположен на самой линии фронта, проходящей по его окрестностям, так называемой Авдеевский промзоне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, в том числе применяя минометы 82-го калибра, без потерь, - пресс-центр. ВИДЕО

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
    Сквозь развалины чьих то домов.
    Где, во всем обвиняя Америку,
    Кроют из запрещенных стволов…

    Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
    Где пропитана кровью земля.
    Где расстреляно все и изранено
    По прямому указу Кремля.

    Проложите маршрут через кладбище
    Что бы каждый, кто едет в Москву,
    Видел лица погибших товарищей,
    Жизнь отдавших за нашу страну.

    Через госпиталь путь проложите.
    Пусть не самый центральный но пусть,
    Вы из окон в глазах разгядите,
    Душ, войной искалеченных, грусть…

    Проложите маршрут сквозь траншеи
    Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
    Где солдаты, себя не жалея,
    Бьются с "Рашкою" не за гроши.

    А потом отправляйтесь с комфортом.
    К тем кто предал, унизил, солгал.
    Согласившись на сдельщину с чертом,
    От солдата не ждите похвал…

    Автор: Виктор Залевский (2017)
  • Alexey Lexx
    Лучше бы МО первый рейс "Байрактара" Краматорск-Донецк)
  • Igor Budnik b2adf589
    Зашибись.Щас обосремся от радости. Сепаров будут возить в Киев без пересадки
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости