Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба

Украина будет обязательно привлекать Россию к ответственности за ущерб экологии в оккупированном Крыму.

Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев, передает Цензор.НЕТ.

Так он прокомментировал в частности разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте в декабре.

"Ответственность за разливы нефти в Севастополе во время оккупации возлагается на страну-оккупанта. Сейчас создана рабочая группа, которая совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разрабатывает методики оценки этого ущерба. Мы хотим привязать их к военным преступлениям и, соответственно, предъявлять эти иски в международных судах", - отметил Хорев.

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На данный момент нет реакции соответствующих ведомств России на эту информацию.

Напомним, 4 декабря сообщалось о загрязнении Севастопольской бухты нефтепродуктами, площадь разлива составила 200 тыс. кв. м. Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора обратились в Южную транспортную прокуратуру России и в полицию для возбуждения уголовного дела.

В феврале 2020 года российский "Центр гражданской защиты" обнаружил в Севастопольской бухте маслянистое пятно. Прокуратура и Нацполиция АРК после этого открыли уголовное производство. Украинские правоохранители отметили, что токсичные вещества попадают в Черное море, создавая угрозу для здоровья населения и среды.

В январе в Черном море у берегов Крыма также фиксировали разлив нефти, пятна были обнаружены в 146,4 км от Феодосии.

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