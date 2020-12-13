Локдаун могут ввести раньше января, если в сутки будет 32-35 тысяч случаев COVID-19, - Немчинов

Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести коечный фонд до 90 тысяч.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире канала "Украина 24", при каком количестве больных за день жесткий локдаун введут раньше, чем запланировано, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", — сказал он.

Он утвердительно ответил на реплику ведущей Алены Цинтилы о том, что при цифре 32-35 тысяч в сутки в Кабмине будут думать о том, чтобы закрывать страну на замок.

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"Да, но надо полагать, что кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал он.