Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения"

По данным ГУВД, в Минске в несанкционированных массовых мероприятиях участвовало около 800 человек, более 300 человек было задержано.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило восьмисот человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более трехсот граждан - по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел. Следует отметить, что некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей", - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По данным правозащитной организации "Вясна", задержано 238 человек. Кроме Минска, задержания проводились в Смолевичах, Бресте и Боровлянах.

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Напомним, в Беларуси 13 декабря прошла очередная акция протеста - "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко.