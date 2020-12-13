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Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения

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Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения
В Украину 13 декабря прибыли с официальным визитом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и директор отдела CSE Гундо Вайлер.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Доктора Ганса Клюге и доктора Гундо Вайлера, директора отдела CSE, встречали в аэропорту доктор Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине, и Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщается, в течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями украинского правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.

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"На повестке дня - реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения", - отметили в Бюро здравоохранения.

Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения 01

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    О махинациях со статистикой им встречающие рассказали или скромно умолчали?
  • PREDATOR PREDATOR
    Добрих дядечок немає ніде.Напевне хочуть тестувати на українцях.Хто готовий бути бетатестером? Я знову напишу,що вакцина має бути випробувана,виключно на керманичах.
  • дмитрий 5299303f
    гоните их в шею ,правильно трамп сделал что вышел с воз
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