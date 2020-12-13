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Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

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Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ветировать оборонный бюджет, утвержденный Конгрессом США.

"Больше всего от нашего нового оборонного закона выигрывает Китай! Наложу вето", - цитирует Цензор.НЕТ твит Трампа.

Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против Северного потока-2 и помощью Украине 01

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Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.

Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Когда уже этот фрик угомонится?
  • Стрелок
    100% он за зеленского голосовал
    бы
  • PREDATOR PREDATOR
    В нас зараз до речі багато сюжеті по тв,про Китай.Мовляв.які вони молодці.в космос ракети запускають.Але чомусь немає про китайські гулаги сюжетів.В порівняні з китайськими керівниками,білоруський диктатор,дитина.
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