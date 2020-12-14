Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters

Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Об этом Reuters сообщили информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По их данным, за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство. Отмечается, что американское правительство уже получило сообщение об инциденте.

"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

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В связи со взломом государственного ведомства было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.

Три источника сообщили агентству, что в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, атаковавшие Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.