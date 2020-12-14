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Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters

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Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters
Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Об этом Reuters сообщили информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По их данным, за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство. Отмечается, что американское правительство уже получило сообщение об инциденте.

"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

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В связи со взломом государственного ведомства было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.

Три источника сообщили агентству, что в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, атаковавшие Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Ну этого и следовало ожидать,поскольку плешивое кремлевское ЧМО не согласно с результатами выборов в США...
  • Машаній
    в воровстве они первые, а в программировании не очень, не могу вспомнить , что же они , какие продукты напрограммировали,ну может легальные трояны делают хорошо, типа "мейл ру" аск, яндекс-защитник, еще лаборатория кошмарского, их "антивирус" -тырит данные с компа,шифрует и отправляет товарищу майору, еще дос-атаки незаметно от владельца по дистанционному управлении сделать может.У меня много программ на компе, не нет росиянских, все что они делают направлено на смерть людей,не только АК47 и новичек,а в том числе и программы
  • Senator S 01a656ec
    РАБссиянцы успешно дыру на МКС заклеили Скотчем,это №1 в программировании...
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