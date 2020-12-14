Украинец Радивилов стал чемпионом Европы в опорном прыжке

Украинец Игорь Радивилов завоевал две медали в личных финалах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Радивилов стал чемпионом Европы в опорном прыжке. Украинец занял первое место с результатом 14,733 балла. Кроме того, Радивилов с результатом 14,766 балла выиграл бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.

В упражнениях на брусьях серебряным призером стал еще один украинец - Петр Пахнюк (14,766 балла).

Напомним, мужская сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине. Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко.

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Также украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье среди юниоров.