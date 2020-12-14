107 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро понедельника обесточены 107 населенных пункта в пяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, обледенения) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 8, Черкасская - 7, Житомирская - 6 и Черновицкая - 1", - сказано в сообщении.

В восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что по состоянию на 7 ч.утра 14 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 880 работников и 743 единицы техники.

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